O novo contrato do lixo, primeira parada dunha ofensiva do PP contra a "indiferenza" de Lores cara ao rural

Rafa Domínguez e Martín Martínez © Mónica Patxot Rafa Domínguez © Mónica Patxot Martín Martínez, concelleiro do PP de Pontevedra © Mónica Patxot

"O rural está abandonado, non podemos permitir que siga así". Con esta premisa como punto de partida, o presidente do PP local, Rafa Domínguez, presentou este mércores a primeira dunha batería de propostas e mocións que a súa formación levará ao pleno da corporación de Pontevedra co seu plan integral para "reverter o abandono" que sostén que presenta o rural desde a chegada do BNG ao Goberno local hai 23 anos.

Domínguez compareceu ante os medios de comunicación acompañado por Martín Martínez, o concelleiro do PP encargado de asuntos do rural, e anunciaron que van poñer en marcha unha ofensiva para acabar coa "realidade contrastable" de que o rural está abandonado.

A primeira parada desta ofensiva é unha moción centrada no servizo de limpeza e recollida de lixo nas parroquias, que consideran que é "pésimo" e un dos principais problemas do rural. Coa vista posta no novo contrato do lixo que ultima o goberno local, e centrando as súas críticas no alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, presentan un plan de mellora en catro puntos.

O PP presenta unha moción que aspira a que se aprobe e teña en conta para incorporar ao prego do novo contrato. Domínguez explicou que aínda descoñece o contido dese prego e que estará moi atento cando estea finalizado, pois "cando vexamos, poderémolo axustar".

O plan do PP inclúe como propostas aumentar a catro días á semana a recollida de residuos no rural; dotar de maiores recursos o sistema de recollida selectiva, que nalgunhas parroquias como Alba ou Campañó obriga aos veciños para moverse a outros núcleos porque é "moi escaso"; renovación de contedores; e limpeza e desinfección dos actuais.

Segundo explicou Martín Martínez, trátase de propostas realizadas tras realizar tomas de contacto frecuentes coa poboación do rural e as parroquias.

Rafa Domínguez engadiu que nos últimos anos mantiveron encontros e visitas periódicos nas parroquias, pero a pandemia obrigou a reducir os contactos e facer con grupos de persoas máis reducidos. Agora, proxectan aumentar eses encontros e abrilos máis, chegando a 40 ou 50 persoas.

A primeira desas reunións abertas será o venres 8 de abril en Santo André de Xeve e a partir de aí serán xa habituais. Na actualidade xa acoden polo menos dúas veces por semana a zonas do rural e a partir de agora farano contactando con máis xente porque, tal e como explica Domínguez, as parroquias son unha "prioridade" para o seu partido.

Fronte a un alcalde que mantén "indiferenza cara ao rural" e sitúa as parroquias en mans dos concelleiros con "menor peso político", o líder do PP local anuncia esta batería de mocións para acabar con ese "abandono".