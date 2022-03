RADIO.- "As competencias emocionais, fronte ao que sucede coas cognitivas, melloran coa idade"

Pura Díaz-Veiga e Sara Marsillas ofreceron este pasado mércores en Pontevedra unha conferencia enmarcada no programa que ofrecen os espazos +60 Afundación en colaboración co Instituto Matia sobre a importancia de identificar e xestionar as emocións para lograr unha mellor saúde emocional e física. Con tal motivo acompañáronnos en PontevedraViva Radio.

Con elas, o punto de partida da charla é o coñecemento que temos das emocións: cantas seriamos capaces de enumerar?, somos capaces de definir unha emoción?, todos sentimos emocións?, que é intelixencia emocional e intelixencia interpersoal ou interpersoal?, somos conscientes da cantidade de decisións que tomamos na vida guiados por unha emoción?. "A educación emocional debería formar parte do currículo escolar" comentan.

Enfocamos tamén a charla que mantemos no podcast 'Conversas na Ferrería' cara ás persoas maiores e xorden máximas de interese como o feito de que "as competencias emocionais, fronte ao que sucede coas cognitivas, melloran coa idade", que "as emocións son o recurso máis valioso para conectar con persoas que teñen unha deterioración cognitiva", ou termos como a "gerontolescencia".

Pura Díaz-Veiga, (Lugo), é licenciada en Psicoloxía, ha traballo na docencia, a investigación ou para entidades como a ONCE e é autora de decenas de publicacións. Formou parte da directiva da Sociedade Española de Xeriatría e Xerontoloxía. Sara Marsillas, (Pontevedra), é doutora en Psicoloxía, máster en Psicoloxía das Organizacións e Psicoloxía Xurídico Forense e de Intervención Social. Traballou en proxectos de envellecemento activo e de uso de novas tecnoloxías por maiores; así como métodos de co-creación como 'design thinking'. Ambas forman parte do Instituto Matia.