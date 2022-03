Juan Manuel Rey dará conta no próximo pleno dos cinco convenios a asinar coa Xunta

O alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, dará conta no Pleno deste xoves dos cinco convenios que prevé asinar proximamente coa Xunta de Galicia para desenvolver diferentes equipamentos e servizos.

O convenio coa Consellería do Medio Rural permitirá que a Oficina Agraria Comarcal situada ata o de agora no edificio municipal da Tafona trasladarase este venres ao edificio de usos múltiples construído polo Concello coa financiación da Deputación de Pontevedra na parroquia de Santa María. Este edificio acolle tamén a Escola Municipal de Música e o Obradoiro Dual de Emprego.

O traslado da Oficina Agraria permitirá que a Consellería de Sanidade instale nas próximas semanas o novo servizo de fisioterapia e rehabilitación nas dependencias do edificio do centro comarcal, que será obxecto doutro convenio de cesión de uso temporal das instalacións municipais. Neste edificio está situada tamén a Oficina de Turismo e acollerá outros servizos municipais.

A próxima semana asinarase o convenio coa Consellería de Cultura, Educación e Universidade para desenvolver as obras de ampliación do Instituto Aquis Celenis.

Pola súa parte, a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade xa remitiu esta semana o borrador do convenio a asinar co Concello de Caldas de Reis para a execucións das actuacións de saneamento nos lugares de Paradela e Reguengo, tal e como acordaron hai dúas semanas o propio alcalde e a directora de Augas de Galicia.

O investimento destas obras será de 1.019.622 euros, e o borrrador prevé que Augas de Galicia asuma o 60% coa financiación do Eixo React UE do Programa Feder Galicia 2014-2020. O Concello asumiría o 40% restante ademais da aportación xa realizada coa redacción dos proxectos e o investimento da depuradora e da primeira fase do saneamento de Paradela no que xa investiu 288.000 euros, co apoio do Plan Concellos da Deputación.

Finalmente, coa Consellería de Sanidade asinarase o convenio para a construción do novo Centro de Saúde unha vez obtida a última autorización sectorial que estaba pendente da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da propia Xunta de Galicia. Este novo equipamento construirase nunha parcela municipal xunto á Escola de Música, e permitirá o traslado desde as actuais instalacións tamén cedidas polo Concello no Paseo Román López.

O alcalde destaca "o esforzo do Concello por facilitar a creación destes novos equipamentos de ámbito comarcal que permitirán mellorar a oferta de servizos educativos, sanitarios e de desenvolvemento rural, así como na mellora do medio ambiente no que o Concello inviste en saneamentos máis de dous millóns de euros nesta lexislatura".