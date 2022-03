Aprobado o orzamento municipal de Portas que ascende a case 1.900.000 euros

Concello de Portas © Concello de Portas

O Concello de Portas xa conta con orzamento aprobado para este ano cunha cantidade que ascende a 1.890.814 euros. O documento foi aprobado no pleno cos votos favorables dos concelleiros do Partido Popular.

Previamente ao comezo da sesión aprobábase por unanimidade unha declaración institucional de condena sen paliativos á morte de Jéssica Méndez Iglesias en Barro, pola que se investiga a José Eirín como presunto autor dun homicidio. Ademais, a corporación trasladou o seu apoio incondicional á familia da vítima deste suceso que terminou coa vida da nova.

Durante a sesión plenaria, o BNG non deu a súa aprobación ás contas municipais, aínda que o equipo de goberno indica que acordaran os principais gastos co partido maioritario da oposición. Finalmente, as partidas foron aprobadas polo voto de calidade do alcalde Ricardo Martínez, debido a que as filas populares contaban cunha concelleira menos debido á súa baixa por maternidade.

Segundo o goberno local, a maior parte do orzamento, o 87,75% asígnase ao pago das nóminas do persoal municipal e aos gastos correntes e subministracións. Esta situación limita en "gran medida" a capacidade para investir do Concello e por este motivo recorre ao financiamento a través doutras administracións como a Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra.

O goberno municipal indica que o maior esforzo realízase en cubrir as demandas na área de servizos sociais con atención no fogar, axudas ao estudo, transporte escolar, ludotecas, financiamento da escola infantil e subvencións a asociacións sen ánimo de lucro.

No apartado de obras con fondos propios, o goberno reserva nos Orzamentos ao redor de 100.428 euros, un 5,3% do total, para destinalo ás principais peticións para arranxo de estradas, camiños, viarios e outras necesidades que se presenten.

Tamén se incrementa a partida destinada á recollida selectiva de lixo porque neste mandato existe a intención de mellorar o aforro enerxético e reducir o impacto de contaminación por emisións de carbono.

A corporación, ademais, aprobaba por unanimidade a Relación de Postos de Traballo (RPT), a primeira na historia do Concello. Segundo o goberno local, 11 dos 13 traballadores municipais tamén apoiaran esta proposta.