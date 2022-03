“As súas reformas, a nosa pobreza”, o canto da CIG para esixir unhas medidas laborais xustas

Concentración da CIG na defensa da clase obreira © Mónica Patxot Concentración da CIG na defensa da clase obreira © Mónica Patxot Concentración da CIG na defensa da clase obreira © Mónica Patxot

A Subdelegación do Goberno situada na Praza de España foi escenario da concentración da CIG para demandar unhas medidas xustas para a clase traballadora galega durante a mañá deste 29 de marzo.

Coa finalidade de combater a pobreza, esixen "políticas públicas e salarios dignos" mentres rexeitan as medidas externas procedentes de Europa e Estados Unidos mediante protestas nas catro provincias.

"O público é servizo, o privado beneficio" repetían en resposta ao plan anticrise que se está avaliando desde o goberno de Pedro Sánchez. "Baixar ou rebaixar o prezo sen máis non é a medida" formulou o secretario comarcal da CIG en Pontevedra, Marcos Conde, "ten que haber empresas públicas e intervencionismo por parte do Estado".

En referencia a esta actuación do presidente, Conde desaproba os resultados dos anteriores plans por non axudar á clase traballadora e só "salvar o capital".

Teme que co proxecto actual tampouco se propoñan reformas laborais xustas. Así mesmo, solicita un control do prezo máximo da enerxía e o gasoil, incrementos nos salarios que permitan recuperar o poder adquisitivo e afrontar o IPC en todos os convenios para que sexa unha cláusula obrigada na negociación colectiva.

Outros delegados do sindicato nacionalista tamén criticaron a inoperancia do goberno estatal e autonómico no ámbito industrial, que destina ao país a unha "crise que se vai a cronificar cada vez máis". A fin de exercer presión contra as políticas industriais de Compostela, anunciaron que a CIG sairá ás rúas a próxima semana "e así unha e outra vez" ata conseguir cambios reais que beneficien ao proletariado.