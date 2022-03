Un traballador sofre queimaduras na cara e as mans nunha explosión na Rúa Nova de Abaixo

Traballador ferido á súa entrada na ambulancia © PontevedraViva Cadro eléctrico que explotou © Mónica Patxot

Un traballador resultou ferido con feridas na cara e as mans nun accidente laboral rexistrado sobre as 13.00 horas nunha obra de rehabilitación na Rúa Nova de Abaixo de Pontevedra.

O home estaba a traballar no primeiro piso dun edificio de tres plantas cando se produciu unha explosión dun cadro eléctrico e resultou ferido.

Segundo as primeiras valoracións médicas realizadas, o home sufriu queimaduras de segundo e terceiro grao polas que se decidiu o seu traslado á unidade de queimados do Hospital Povisa de Vigo.

Nun primeiro momento, foi atendido por un traballador sanitario do 061 e polo médico Jorge Nogueira, que reside xusto enfronte e baixou á rúa para prestar a súa axuda.

Estes efectivos sanitarios cubriron as partes do corpo queimadas e trasladárono a unha ambulancia do 061, na que o seguiron atendendo antes do seu traslado ao hospital.

Tras a explosión, desprazáronse ao lugar, ademais dunha ambulancia, patrullas das policías Local e Nacional de Pontevedra, que velaron pola seguridade na zona.

Efectivos da Policía Nacional abriron unha investigación para aclarar as circunstancias do accidente laboral. Está previsto que a brigada de Policía Científica da Policía Nacional realice unha inspección exhaustiva do lugar do accidente.