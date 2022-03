O Instituto Tecnológico de Castilla y León reactivará o servizo municipal de préstamo de bicicletas en Vilagarcía

O Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCyL), unha empresa radicada en Burgos, é a elixida polo Concello de Vilagarcía para reactivar e ampliar o servizo municipal de préstamo de bicicletas, "Vaibike!".

Despois de longos meses de tramitación, que incluíu unha licitación deserta, a mesa de contratación propuxo a ITCyL como gañadora do concurso e será este martes cando o goberno local ratifique esa adxudicación por 175.450 euros, apenas 3.000 menos do presupostado na licitación, e co prazo de execución previsto: catro meses.

O renovado "Vaibike!" pasará así de 5 a 16 estacións e contará con 79 bicicletas, catro das cales serán "handbike", é dicir, adaptadas para o uso con cadeira de rodas. Como melloras, a empresa ofreceu ampliar en seis meses a garantía inicial, aportar 11 unidades de cadeiras portabebés para bicicletas e unha resposta garantida para reparacións ou substitucións en 24 horas.

Instituto Tecnológico de Castilla y León xa xestiona outros servizos similares ao "Vaibike!" en cidades como Burgos, Avilés, Rivas Vaciamadrid, Badajoz ou Denia.

A actuación é financiada a través dos fondos FEDER da Unión Europea, dentro da estratexia de desenvolvemento urbano sostible e integrado (Edusi) "Vilagarcía Avanza".