O mercado de Vilaxoán abrirase á venda de novos produtos tras a súa reforma integral

Proxecto para a reforma da praza de abastos de Vilaxóan © Concello de Vilagarcía

Algo máis de 200.000 euros investirá o goberno municipal de Vilagarcía na reforma integral do mercado de abastos de Vilaxoán, unha actuación que se acometerá con fondos europeos.

Na actualidade, no edificio, de case 280 metros cadrados, só funcionan tres postos de forma constante e catro baleiros. A reforma non só manterá a oferta, senón que transformará a praza para deixar o espazo central como unha zona polivalente na que se poderán exhibir e vender produtos complementarios aos que normalmente se ofrecen.

Esta actuación afectará á distribución interior e á renovación de todas as instalacións pero tamén ao exterior, cunha idea estética que relacione Vilaxoán e a súa praza co mar.

Para iso xogarase non só coas cores (brancas e azuis) senón tamén coas texturas, é o caso das mallas "deployé" que lembrarán ás redes tan típicas dos pobos mariñeiros, e as formas curvas, tan relacionadas co ritmo das olas.

A praza manterá os espazos laterais como postos de exposición, pero se eliminarán os que están adosados á fachada principal e se reaxustarán os destinados a carnicería e froitería. Os baños mellorarán a súa funcionalidade, para facelos máis accesibles a todos os públicos.

Grazas a esa reforma do aseos, a carnicería gañará un espazo para obradoiro, e a froitería, que tamén se despraza, gañará superficie para instalar unha cámara frigorífica.

Tendo en conta a altura o actual edificio, as instalacións dos outros postos perimetrais serán emprazadas na súa parte superior, disimuladas cara ao exterior por unha malla "deployé" pregada e pintada en cor azul similar ao da parede.

Con todo, o máis novidoso será a reforma do espazo central, de xeito que se xerarán novos espazos fixos e se deixará unha zona aberta, diáfana e polivalente onde se poderán instalar diferentes postos móbiles en función das necesidades de cada momento.

De cara ao exterior, cambiaranse as portas, tanto por estética coma por funcionalidade, pintarase todo o edificio de branco e na esquina da fachada principal que mira ao parque de dona Concha instalarase un cartel retroiluminado sobre o fondo da reixa que imita a unha rede.