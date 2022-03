Un condutor ebrio salta un ceda e provoca un accidente con dúas mulleres feridas

Accidente de tráfico na rúa Sagasta © Policía Local de Pontevedra

Un mozo de 21 anos que, segundo a Policía Local, saltou un ceda o paso provocou un accidente de tráfico na rúa Sagasta na que dúas mulleres, que viaxaban noutro coche, resultaron feridas leves.

O accidente produciuse sobre as 7:15 horas deste domingo. O coche que conducía o mozo impactou contra o vehículo o que ían as vítimas, tras non respectar ese sinal.

Tras o sinistro, o condutor marchou do lugar do accidente e foi localizado polos axentes pouco despois. Deu positivo en alcoholemia, 0.45 mg/l, e comprobouse que o seu carné de conducir non estaba vixente.

A Policía Local investiga as circunstancias do accidente, ao entender que se puido producir unha condución temeraria por parte do mozo.

A este respecto, adiantan que unha vez finalizada a investigación instruiranse dilixencias por tres posibles delitos. Imputaránselle os delitos de conducir baixo a influencia de bebidas alcohólicas, facelo sen ter vixencia o seu carné e por condución temeraria con resultado de lesións.