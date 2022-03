As 28 traballadoras de axuda a domicilio de Cuntis conservarán o seu emprego coa nova adxudicataria

O Concello de Cuntis confirma que a totalidade do persoal que viña prestando o servizo municipal de axuda a domicilio conservará o seu posto de traballo coa nova empresa adxudicataria.

As traballadoras que prestan o Servizo de Axuda no Fogar (SAF) no municipio de Cuntis participaron nos últimos días nunha reunión convocada polo alcalde, Manuel Campos, e a concelleira de Servizos Sociais, Ana Fuentes, na que coñeceron de primeira man como se fará o proceso de subrogación.

Deste xeito, as 28 traballadoras que prestan este servizo pasarán o día 31 de marzo a formar parte da nova empresa adxudicataria, Sociser Galicia, asinando os correspondentes contratos laborais. Ao día seguinte, retomarán a prestación do servizo como persoal da nova empresa.

O pasado mes de febreiro o Concello de Cuntis adxudicaba á empresa Sociser Galicia o contrato del SAF por un importe de 1.408.680 euros anuais e 2.817.360 euros para os dous anos nos que se desenvolverá o servizo. Ao procedemento de contratación concorreran catro empresas, das que unha delas non reunía os requisitos mínimos para ser valorada e, das tres restantes, a adxudicataria foi a que logrou a puntuación máis alta.

O programa de Axuda no Fogar de Cuntis atende unha media anual de 84 persoas con diferentes grados de dependencia, que reciben nas súas residencias o apoio de persoal especializado. Algunhas das tarefas que asume o persoal do servizo municipal son axudar aos usuarios na súa hixiene persoal, administración de medicación, acompañalos en paseos terapéuticos para mellorar a súa mobilidade, facerlles a compra ou incluso cociñar.

Ademais, este programa municipal contribúe á conciliación das familias con persoas maiores ou dependentes, ao mesmo tempo que facilita que os maiores que viven sós poidan seguir facéndoo.

O alcalde de Cuntis recoñece que este servizo municipal supón un importante esforzo orzamentario para un concello pequeno no que o gasto corrente absorbe a meirande parte das contas anuais, "pero temos moi claro que a nosa prioridade son as persoas, e os nosos maiores merecen que fagamos este esforzo económico para que eles poidan permanecer nos seus domicilios coa mellor atención posible. Este programa é irrenunciable para nós".

Desde o Concello de Cuntis recordan que para optar a este servizo municipal o primeiro paso é dispor dunha valoración de Benestar Social na que se estipule o grado de dependencia.