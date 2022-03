Perfecto Carballo recibirá o Premio Liberación 2022

O propietario do Cine Seixo, Perfecto Carballo, será homenaxeado pola Asociación para a Defensa de Marín (Ademar) co Premio Liberación 2022.

O presidente do colectivo, Manuel Torres, foi o encargado de trasladar a decisión á concelleira Itziar Álvarez, coincidindo ambos no "idóneo do premio deste ano xa que grazas ao traballo e á paixón de Perfecto Carballo, Seixo conta cun cine cheo de historia que é parte do patrimonio inmaterial da parroquia".

A entrega do premio será o 4 de abril, coincidindo co aniversario da Liberación de Marín polas Alarmas do Morrazo.

Haberá un acto simbólico ese día no que se depositará unha coroa no monolito de Gago de Mendoza, para despois seguir cos actos no Museo.