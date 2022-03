O primeiro campus universitario de Galicia libre do fume do tabaco é o de Pontevedra

Universidad de Vigo e AECC declaran "Espazo sen Fume" o campus de Pontevedra © AECC Universidad de Vigo e AECC declaran "Espazo sen Fume" o campus de Pontevedra © AECC

A Asociación Española Contra o Cancro en Pontevedra estende o seu proxecto de espazos sen fume ao campus universitario de Pontevedra. Unha iniciativa que promueve a creación de ambientes libres da exposición ao fume nocivo do tabaco tradicional e electrónico, en espazos abertos de uso público e colectivo.

Este venres, tivo lugar a presentación desta colaboración entre ambas entidades co obxectivo informar e concienciar á poboación sobre os factores que facilitan a prevención e detección precoz do cancro coa finalidade de diminuír as taxas de incidencia e mortalidad por cancro.

A Universidade de Vigo, coa súa campus en Pontevedra, convértese así na primeira universidade galega e a terceira en España en adherirse a esta iniciativa.

"A partir de hoxe traballaremos intensamente coa Vicerrectoría para converter o campus de Pontevedra nunha contorna máis saudable, dando pasos para desnormalizar o hábito de fumar en espazos públicos, un dos nosos grandes obxectivos", afirma Rebeca Castro, técnica de prevención da Asociación Española Contra o Cancro en Pontevedra.

Ademais "non partimos de cero, xa que nun estudo realizado polo Observatorio contra o Cancro da Asociación, confirma que existe un amplo acordo na necesidade de xerar novos espazos sen fume, e ata o 65 % dos propios fumadores, considera que estaría ben ou moi ben ampliar a prohibición de fumar a outros lugares", conclúe.

Grazas a esta colaboración, a Asociación e a Vicerrectoría do Campus de Pontevedra levarán a cabo acciones informativas de sensibilización no ámbito universitario, acordarán estratexias para favorecer o seguimiento das medidas e poñerán a disposición de todas as persoas da comunidade educativa que o necesiten recursos de apoio para deixar de fumar.

Ao acto asistiron María do Carmen Abeledo Márquez, presidenta provincial da Asociación Española contra o Cancro en Pontevedra; Rebeca Castro, técnica de prevención da entidade e Jorge Soto, vicerrector do Campus de Pontevedra da Universidade de Vigo