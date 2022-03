Cae unha rede criminal con base no Salnés que desvalixou vivendas en Pontevedra, Vigo e A Coruña

A Policía Nacional desarticulou un grupo criminal dedicado ao roubo de vivendas por toda a xeografía galega, especialmente nas cidades de Pontevedra, Vigo e A Coruña, formado por catro persoas que ingresaron xa en prisión.

Os detidos, todos eles de orixe italo-croata, foron arrestados na comarca pontevedresa do Salnés, onde tiñan fixada a súa residencia habitual e desde a que se desprazaban para cometer os seus asaltos.

Os roubos, que segundo a Policía Nacional, viñan cometendo desde hai tempo comparten o mesmo 'modus operandi', xa que os seus autores utilizaban o método coñecido co 'resbalón' para forzar as portas de acceso ás vivendas.

Unha vez dentro do domicilio, os ladróns subtraían diñeiro e xoias das que se desprendían moi pouco despois, entregándollas a outro grupo que os apoiaba nesta tarefa, todo iso co fin de non deixar indicios da súa autoría.

Para evitar ser detectados, segundo os investigadores, as persoas encargadas de buscar aloxamento para todos os integrantes da rede utilizaban documentacións falsas.

Este grupo criminal que foi desmantelado no marco da operación "Planas-Dena" estaba "perfectamente xerarquizado e organizado", explicaron as autoridades.

As catro detencións producíronse o pasado 15 de marzo cando os axentes da Policía Nacional, que xa os viñan vixiando, frustraron os seus intentos de abandonar Galicia.

Nos rexistros realizados no Salnés, interviñéronse diversos efectos e 1.410 euros en efectivo que os vinculan directamente con, polo menos, catro roubos con forza.

Tras declarar ante o xulgado de instrución número 2 de Pontevedra, o xuíz decretou o ingreso en prisión do catro integrantes deste grupo criminal.