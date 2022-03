Recomendan comezar a vixiar a presenza do mildio nas viñas

A Estación Fitopatolóxica Areeiro, que depende da Deputación de Pontevedra, advirte aos profesionais da viticultura que atendan os viñedos e vixíen a presenza de mildio. Recoñecen que no actual estado de desenvolvemento das plantas aínda non é necesario comezar cos tratamentos.

O persoal técnico do centro investigador detectou a recente maduración do ovo de inverno (oospora) deste fungo que provoca a enfermidade nos viñedos. Pero o desenvolvemento da vexetación, segundo as comprobacións realizadas na viña de Areeiro e atendendo ás informacións de distintas persoas das principais zonas vitícolas, aínda esta presenza non é compatible coas infeccións. Só nun caso das plantas moi protexidas si o sería, pero inicialmente obsérvase como un caso excepcional, indican desde a Estación Fitopatolóxica.

Desde Areeiro recomendan a observación e vixilancia, polo momento, como medida preventiva.