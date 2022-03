Retiran preto de media tonelada de residuos no illote de Areoso

Xornada de retirada de residuos no illote de Areoso © Afundación Xornada de retirada de residuos no illote de Areoso © Afundación

As costas e praias do illote de Areoso foron escenario dunha xornada de retirada de residuos no seo de PLANCTO, plan de acción territorial coordinado pola Obra Social de Afundación.

Na xornada, desenvolta cun grupo reducido de 17 persoas para minimizar o impacto na contorna, participaron voluntarios e representantes da Confraría da Illa de Arousa, do Concello e do Servizo de Patrimonio Natural dá Xunta de Galicia.

En total retiráronse deste privilexiado enclave preto de media tonelada de desperdicios.

Segundo os responsables do proxecto destacan especialmente as cantidades significativas de residuos xerados polos turistas que visitan o illote ou procedentes de actividades desenvolvidas no continente, como cabichas, bastóns dos oídos, máscaras, restos de envoltorios, envases, latas, tapas, tapóns ou botellas de plástico e vidro, xunto a tres pneumáticos e un gran bloque de caucho.

Ademais retiráronse obxectos extraviados durante o exercicio da actividade pesqueira como acúmulos de redes, nasas, pequenos anacos de cordas ou sedas.

Finalizada a xornada, os participantes regresaron ao porto de Xufre, onde se produciu a descarga dos residuos para proceder á súa posterior xestión.