Abre a área de autocaravanas de Portas coa chegada dun cento de vehículos

Autocaravana Dominio público Voyenvan Autocaravanas

Espérase que este sábado 26 de marzo máis dun cento de autocaravanas cheguen a Portas para participar do acto de inauguración da nova zona de servizo para estes vehículos creada no municipio na Rúa Estación, 34. A inauguración está prevista ás 10.30 horas coa presenza do alcalde Ricardo Martínez.

Con motivo deste evento realizaranse diferentes actividades que axudarán a promocionar turisticamente a contorna. A Asociación Galega de Autocaravanas, que preside Manuel Fernández-Arruti, realizará a súa asemblea xeral ordinaria na Azucreira, pero previamente os asistentes visitarán a Adega Viña Cartín 'Terras de Lantaño' e Viña Almirante, coa presenza de 200 persoas que xa se apuntaron para este percorrido.

Durante a noite está prevista unha cea de confraternidade. Xa o domingo 27, os autocaravanistas realizarán un roteiro a pé a partir das 11.00 horas para percorrer a Vía Verde entre Portas e Caldas, un percorrido de case nove quilómetros.

O alcalde sinala que o novo espazo dará servizo a un sector turístico cada vez máis numeroso e con máis demanda durante a celebración do Ano Santo Xacobeo.

A intención desde o Concello é converter este parking de autocaravanas nun referente para o sector tanto en Galicia como no resto da península.

TORNEO BIBERÓN

Tamén o sábado a partir das 09.00 e ata as 15.00 horas, Portas acollerá o Torneo Biberón, que organiza a Cultural Deportiva de Portas coa participación de 16 equipos infantís da contorna. Ademais do Portas participarán o Verdugo, Alondras, Atlético Cuntis, Barro, Caldas, Beluso, Portonovo, San Martín, Ou. S.D. Grove e Vilalonga

O Concello de Portas espera unha ampla presenza de visitantes durante a fin de semana debida a estas dúas actividades programadas.