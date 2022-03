As panaderías quedarán sen fariña en dúas semanas se a folga continúa

Reservas de fariña nunha panadería de Pontevedra © Mónica Patxot

A folga do transporte continúa e moitos sectores da produción observan con temor como os almacéns de materias primas baléiranse de forma irremediable. O Goberno e o Comité Nacional de Transporte por Estrada alcanzaban un acordo esta madrugada que inclúe unha rebaixa de 20 céntimos por litro no combustible ata o 30 de xuño, pero a estas negociacións non se convidou á Plataforma para a Defensa do Sector do Transporte, impulsora dos paros iniciados o 14 de marzo, que demanda un encontro co Ministerio de Transportes. Por este motivo, a continuidade da folga aínda se mantén e este venres 25 está prevista unha manifestación en Madrid convocada por este grupo de transportistas.

Un dos sectores afectados por esta situación é o da panadería, cuxos profesionais advirten de que se os camións das fábricas de fariña non volven descargar nos almacéns, "a mediados da semana que vén non haberá pan", augura o presidente da Asociación Provincial de Industriais e Artesáns da Panificación e Pastelería ( Aproinppa), Francisco Sánchez Bergantiños.

O malestar neste gremio non deixa de crecer. Por unha banda, ven con impotencia como as mercadorías doutros sectores chegan ao seu destino escoltadas pola Garda Civil. Por outro, consideran que os grandes produtores de fariña están a especular con este conflito para subir aínda máis o prezo dunha materia prima de primeira necesidade.

"As fariñeiras teñen forza dabondo para armar un convoi e descargar en calquera almacén intermedio en Galicia. A nosa fariña vén principalmente do interior de España e din que non poden entrar en Galicia poque os piquetes bloquéanos na Gudiña, non mo creo", sentenza Sánchez, quen cre que "as fariñeiras están a esperar a ver como queda o prezo de pórtelos para repercutilo logo no prezo".

Ademais, asegura o portavoz dos panadeiros que a actividade en polígonos de Vigo, O Porriño ou Arteixo continúa, polo que non comprende como a fábrica de Harinas Reyes, situada no parque pontevedrés do Campiño, pode seguir bloqueada. "Que falen coa Garda Civil e que fagan presión", reclama.

Este caldo de cultivo, coa guerra en Ucraína como pano de fondo, traerá unha irremediable subida do prezo do pan no que non só o consumidor final será a vítima, os panadeiros tamén pagarán un alto prezo. "Non poderemos repercutir todo o aumento do custo no cliente", recoñece Sánchez, quen lembra que desde outubro a marzo o prezo da fariña xa subiu un 20 % e iso sen ter en conta a subida do prezo da luz ou o gas.

A subministración de fariña, que agora quedou conxelada, estaba a chegar a contagotas desde antes do estalido da folga. "Non nos chegan camións desde principios da semana pasada e se pediamos 80 sacos, chegábannos 20", ilustra o presidente de Aproinppa.

As consecuencias desta crise está a facer efecto xa nos produtores máis grandes, revela Sánchez que Ingapan, un dos grandes produtores de pan conxelado de Galicia, mandaron ao Erte a parte do seu persoal e reeducido a produción pola falta de materia prima.

Os traballadores do sector tamén padecerán os efectos da crise, posto que as empresas de panadería, e as doutros moitos sectores, serán incapaces de actualizar os salarios dos seus empregados á inflación, que se sitúa no 7 % e "non sería de estrañar que alcance pronto as dúas cifras", remata Sánchez.

A resolución deste conflito vea Francisco Sánchez aínda afastada porque, ao seu entender, as esixencias dos folguistas son díficiles de cumprir porque "fixar unha tarifa mínima obrigatoria non se pode facer, é coma se os panadeiros pactamos non vender ningunha barra por baixo de 80 céntimos, é ilegal", explica.

Ademais, desde este colectivo ven o conflito enquistado e agravándose cada día, "parecía ao principio unha folga de broma, dicían que ía ser só uns días, pero estamos a ver que cada día vai a peor", sinala queixándose do erro da patronal, gobernos e sindicatos á hora de medir a dimensión da folga.

Con todo isto, vaticinan desde Aproinppa que, se nada cambia, "algunha panadería vaise ver pillada a semana que vén e as reservas que temos para dúas semanas non nos dan", remata.