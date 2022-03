Deteñen un home que tentou agredir unha policía que o estaba identificando por un altercado co seu can

A Policía Local de Pontevedra detivo na noite deste mércores un home de 48 anos por un delito de atentado contra axente da autoridade por tentar agredir fisicamente unha axente municipal.

A policía á que quixo agredir pedíralle a documentación logo dun altercado producido arredor das 21.45 horas na contorna da igrexa da Peregrina.

Unha patrulla da Policía Local atopábase nas inmediacións da capela da Peregrina cando un home lle fixo acenos con dirección ás escaleiras de acceso á terraza dun local da hostalaría situado na parte traseira do templo.

Os axentes viron que un home collía un can polo arnés e o arrastraba polas escaleiras cara á vía pública, ao tempo que discutía con outra persoa, de modo que decidiron mediar e tentaron tranquilizar ás dúas persoas implicadas.

As empregadas do local de hostalaría próximo manifestaron que era habitual atopar só este can polas inmediacións e que non era a primeira vez que tiñan que recollelo e mesmo levalo á casa. Nesta ocasión, o propietario do can, cando foi recollelo a esta zona, como ten feito noutras ocasións, comezou a insultalas, chegando a empurralas en varias ocasións.

Unha dos policías que estaba entrevistándose con este home comprobou que o home comezou a proferir insultos contra as camareiras ao tempo que dicía que lle querían roubar o can.

A citada policía requiriulle a documentación persoal, mais o home tentou marchar, opoñendo resistencia á hora de ser identificado.

Pouco a pouco, este home empezou a alterarse e, sen mediar palabra, suxeitou a policía pola caluga e pola chaqueta e o pelo, á vez que alzou a man co puño pechado con animo de agredila.

Nese momento, dous policías reduciron e detiveron este home. A continuación, trasladárono á Comisaría da Policía Nacional para a súa posta a disposición xudicial.