Novo día con incremento de casos activos de covid-19: 259 positivos notificados e tres pacientes ingresados máis

Nova xornada con aumento de casos activos de covid-19 na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés. Este xoves, segundo o último balance oficial, pódese confirmar que se detectaron 259 novos positivos e hai un novo incremento de pacientes nos hospitais.

En concreto, hai nos hospitais de área sanitaria tres pacientes máis coa enfermidade, 45 fronte aos 42 do día anterior. O número de pacientes vai fluctuando por días e o martes, de feito, eran 44, baixaron a 42 e agora soben a 46.

Non hai cambios na unidade de coidados críticos do Hospital Montecelo, con dous pacientes, e os outros 43 están ingresados en planta de hospitalización: 33 no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, 1 no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez e 9 no Hospital do Salnés.

En canto aos casos activos, son 2.396, 131 máis que o día anterior, tras detectarse 259 positivos e darse 128 altas a pacientes xa curados. Dese total de casos, 2.351 están no seu domicilio en illamento sen síntomas ou con síntomas leves.

Desde o inicio da pandemia, na área sanitaria curáronse 59.429 pacientes e faleceron 263.

En canto a realización de probas diagnósticas, nas últimas 24 horas fixéronse 265 PCR' s, que elevan a 406.551 xa efectuadas desde o inicio da pandemia; 242.065 test de antíxenos; e 127.969 probas doutra natureza.