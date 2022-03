Desbloquean a construción da senda peonil na subida a Arcos

A estrada provincial EP-9401, coñecida en Meis como a subida a Arcos, disporá dunha senda peonil de 320 metros que garantirá a seguridade na totalidade desta vía que enlaza con outra provincial, a EP-9403, e tamén coa Autovía do Salnés.

A presidenta da Deputación, Carmela Silva, xunto á alcaldesa, Marta Giráldez, e o deputado de Infraestruturas Gregorio Agís, visitou este mércores a zona onde se desenvolverá esta actuación e destacou o traballo conxunto de administración provincial, o Concello e a veciñanza, que cedeu de forma gratuíta os terreos necesarios (436,4 metros cadrados).

O proxecto conta cun orzamento total de 242.454 euros e será acometido no marco dun convenio no que a Deputación asume o 80% (193.963 euros) e o Concello achegará o 20% restante, aínda que o financiará co Plan Concellos, polo que, na práctica, será a institución provincial a que corra coa totalidade do investimento.

Carmela Silva subliñou que a transformación "vai ser moi relevante", tanto pola seguridade que vai supoñer a construción da senda, como pola retirada "do feísmo das redes eléctricas e de telecomunicacións, amais das cuestións que teñen que ver co cumprimento dos parámetros medioambientais".

Lembrou que se trata dunha actuación "que deu moito traballo, porque había un proxecto que herdamos imposible de realizar".

Pola súa banda, Marta Giráldez confía agora en acadar "un convenio igual ou similar" coa Xunta para garantir a seguridade no seguinte tramo, "de xeito que a veciñanza poida cruzar a ponte por riba da autovía e chegar ao centro do Mosteiro con plena seguridade".