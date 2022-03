Alfamov, a aplicación universitaria para detectar problemas de motricidade infantil

Aplicación Alfamov © DUVI

Correr, saltar, lanzar ou agarrar son actividades motrices básicas que agora poden ser analizadas a través da ferramenta dixital Alfamov, unha aplicación posta en marcha por investigadores do campus de Pontevedra da Universidade de Vigo e da Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Con esta ferramenta dispoñible para os sistemas operativos iOS e Android preténdese analizar as habilidades motrices infantís e detectar os problemas que se poidan presentar. A idea desta proposta é que tanto o profesorado de Educación Física como outros profesionais relacionados coa actividade infantil avalíe de maneira áxil e fiable as habilidades dos menores.

Segundo os datos que recolle Eduardo Muñiz no DUVI, o profesor Remoss Ezequiel Rey, da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte do campus pontevedrés, responsable con Cristian Abelairas, da USC, explica que o importante é ver se os nenos e nenas se moven ben para xerar estilos de vida saudables na etapa adulta.

Indica que as novas xeracións teñen peor desenvoltas as habilidades motrices básicas debido aos cambios de estilo de vida e do tempo de lecer, xa que se realiza un maior uso das pantallas. A aplicación permite comprobar se nun salto se flexionan os xeonllos 90 graos ou non, se se balancean os brazos con forza cara adiante e outras cuestións que permiten coñecer as capacidades infantís.

Alfamov foi deseñada coa intención inicial de chegar a docentes de Educación Física pero a idea é que se poida ampliar a un maior número de persoas como adestradores e técnicos deportivos, persoal de atención primaria e profesionais sociosanitarios que traballan con menores. Tamén sería utilizable por nais e pais.

Para obter información do proxecto púxose en marcha unha páxina web con material divulgativo.