O home acoitelado polo seu veciño afirma que o seu agresor "se tiró hacia mi como un loco"

Acusado de homicidio en grao de tentativa © Mónica Patxot O fiscal en pé intentando que o acusado lle entenda © Mónica Patxot Avogada da defensa © Mónica Patxot Nélida Cid, maxistrada presidenta da sección cuarta da Audiencia de Pontevedra © Mónica Patxot

A sección cuarta da Audiencia de Pontevedra celebrou este martes un xuízo contra un home acusado dun delito de homicidio en grao de tentativa.

Os protagonistas deste suceso son dous veciños de Vilanova de Arousa, de idade avanzada, que mantiñan unha mala relación que derivara noutros preitos, e mesmo o procesado xa fora condenado anteriormente por causarlle lesións.

Os feitos que sentan no banco dos acusados a Joaquín R.B. tiveron lugar sobre as seis e media da tarde do día 2 de decembro de 2016 cando irrompeu co seu coche por un camiño que conduce á súa casa pero que é propiedade da vítima que se atopaba limpando con auga ese acceso.

Segundo declarou Joaquín, o seu veciño golpeou o coche cun escobón e el saíu do vehículo con portando na man un coitelo de 13 centímetros de folla, "yo lo llevaba en el coche porque había ido a coger repollos", explicou. O interrogatorio do acusado desenvolveuse con grandes dificultades pola xordeira que, segundo o procesado, impedíalle entender o que lle dicían.

Pola súa banda, o agredido relatou ante o tribunal que o seu veciño "al verme en el camino se tiró hacia mi como un loco" e irrompeu co seu vehículo "a toda velocidad" rompendo un dos canlóns. "Le dio para atrás al coche y salió con el cuchillo" tratando el de defenderse interpoñendo o escobón.

Dixo que Joaquín gritáballe "me denunciaste cabrón", e que se lle abalanzou e aínda que tratou inutilmente de defenderse este cravoulle o coitelo, primeiro no brazo esquerdo e logo no abdome, onde lacerou o fígado.

A continuación chegou o fillo e a nora do agresor. Mentres que fillo de Joaquín tentaba separar ao dous homes, a muller marchouse para casa co coitelo que lle rompeu cando trataba de endereitalo.

Os axentes da Garda Civil que acudiron ao lugar dos feitos recolleron no seu informe a pouca colaboración da familia do agresor durante a investigación e que Joaquín manifestoulles durante o interrogatorio que "si tuviera una pistola también la usaría".

A médico forense do Instituto de Medicina Legal de Galicia explicou ao tribunal que a vítima foi asistida no Hospital do Salnés, sendo remitida posteriormente ao CHUS de Santiago, por "unas lesiones de carácter muy grave" que afectaron a un órgano vital, como é o fígado, e que de non recibir o tratamento adecuado terían levado á morte.

Igualmente como consecuencia destes feitos a vítima tivo que ser atendida na unidade de saúde mental do Hospital de Pontevedra, por sufrir estrés postraumático.

A Fiscalía considera que estes feitos son constitutivos dun delito de homicidio en grao de tentativa polo que lle pide que sexa condenado a oito anos de prisión, e que indemnice ao prexudicado en máis de 15.400 euros. Tamén solicita que o acusado compense ao Sergas, pola atención prestada á vítima, en algo máis de 6.000 euros.