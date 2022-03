Identificado un membro dun 'piquete' do paro do transporte que lanzou pedras a un camión na AP-9

Un home que formou parte dun 'piquete' durante os primeiros días do paro do sector do transporte está a ser investigado a nivel penal pola súa actuación contra un camión que circulaba pola AP-19. Presuntamente lanzou varias pedras ao vehículo ao seu paso polo municipio de Barro e colocou na estrada unha táboa con puntas.

A acción que lle atribúen puxo en perigo a seguridade viaria e a Garda Civil investígao como suposto autor dos delitos contra a seguridade viaria e danos.

Segundo a información facilitada pola Garda Civil, efectivos do posto de Caldas de Reis e do Equipo de Investigación da compañía de Vilagarcía de Arousa abriron unha investigación polos feitos, que sucederon o mércores 16 de marzo sobre as 23.30 horas da noite, á altura do punto quilométrico 118 ,70 da AP 9.

O citado camión sufriu o impacto de varias pedras que lle lanzaron desde un paso elevado e sufriu varios danos. En concreto, estes obxectos lanzados desde arriba ocasionáronlle a fractura da lúa e a 'visera' dianteira.

Ao mesmo tempo, o vehículo sufriu unha picada da roda dianteira ocasionado por unha táboa con puntas, estratexicamente colocada sobre a calzada, provocando con todo iso a inmobilización do camión.

Os danos no camión superan os 2.500 euros.

O suposto responsable é un veciño de Barro ao que a Garda Civil notificoulle a súa condición penal de investigado. Agora, deberá comparecer perante o xulgado de Garda de Caldas de Reis cando sexa requirido.