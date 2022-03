O cambio da empresa de mantemento de R deixa na rúa 50 traballadores en Pontevedra e Ourense

O próximo mes de abril a empresa valenciana Obremo farase cargo das instalacións e mantemento de R Cable nunha gran parte de Galicia, un servizo que ata o de agora xestionaba Elecnor Servizos e Proxectos.

Este cambio de empresa afecta a un persoal de máis de 50 traballadores nas provincias de Ourense e Pontevedra.

Segundo explica Laura Barreiro, portavoz destes traballadores, "desde Obremo néganse a unha subrogación dos empregados galegos, e R (agora grupo MásMóvil) non fai nada por evitalo máis ben aléntao".

Estes afectados lembran que esta operadora "que presumía de ser fundada en Galicia" agora "deixa a todo un plantel de galegos na rúa".

Explica esta portavoz que son máis de 50 familias as que se verán afectadas pola decisión de Másmóvil de cambiar de contrata, "sen dar opción algunha para conservar o seu emprego".

Os traballadores están dispostos a tomar as medidas correspondentes "para reivindicar os seus dereitos laborais a un traballo digno, e non engrosar as listas do paro".

Estes traballadores sinalan que o Grupo MásMóvil parece ter o peso da toma de "decisións estratéxicas", quedando Euskaltel con "un perfil máis residual".

MásMóvil Ibercom, S.A., cuxo nome comercial é Grupo MásMóvil, é unha compañía multinacional española de servizos de telecomunicacións, que é propietaria de Yoigo (que tamén utiliza as marcas MásMóvil, LlamaYA, Lebara España e Hits Mobile), Pepephone, Lycamobile España, Euskaltel (que tamén utiliza a marca Virgin Telco e é propietario dos operadores rexionais R e Telecable) e Guuk, ademais da empresa portuguesa de telecomunicacións por cable Nowo.

"Parece que o grupo, que se aproxima a formar un oligopolio, se esquece dos valores humanos", lamentan estes traballadores afectados que xa acudiron aos sindicatos para abordar a súa situación laboral.