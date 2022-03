Abre o prazo para participar no mercado das Palmas

As inmediacións da rúa César Boente, fronte á Praza de abastos, acollerán os vindeiros 8 e 9 de abril, o tradicional mercado das Palmas, co gallo da celebración, o día 10, do Domingo de Ramos.

A Concellería de Promoción Económica e Turismo abrirá o luns 28 de marzo o prazo para solicitar un espazo de venda no tradicional mercadillo.

Todas as persoas interesadas en instalar un posto en dita Feira terán que para pasar pola oficina de Administración do Mercado de Abastos (situada no primeiro andar) e retirar a correspondente solicitude.

O prazo para presentar as solicitudes comeza o luns 28 de marzo e remata o 7 de abril.