A frota pesqueira da ría únese á folga polo elevado prezo do combustible

Barcos pesqueiros na Illa de Arousa © Mónica Patxot

O terremoto da folga do sector do transporte segue xerando réplicas por todo o país. A pasada fin de semana foi o sector do campo o que alzou a voz cunha masiva manifestación en Madrid e este luns é o sector da pesca o que se une ao paro para conseguir medidas inmediatas do Goberno que compensen a subida do prezo do combustible que fai inviable a saída dos barcos para faenar.

"Estamos nun paro xeral de toda a frota, o 90 % dos barcos están amarrados. A frota de baixura está moi comprometida co paro", explicaba esta mañá o presidente da Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra e patrón maior da confraría de Bueu, José Manuel Rosas.

Os efectos deste paro xa se notan nas principais lonxas e mercados de abastos das comarcas de Pontevedra e O Morrazo, pero serán máis notorios nas próximas xornadas. "A praza de abastos de Bueu estaba baleira, queda a alternativa do peixe conxelado, pero cos transportistas parados haberá menos. Se para a pesca artesanal, haberá desabastecemento", augura o representante dos pescadores.

Para evitar chegar a ese punto, o sector esixe ao Goberno que actúe xa. "Isto é como un ataque ao corazón, necesitamos unha masaxe cardíaca xa, non podemos esperar a que pidan a Amazon un desfibrilador", compara Rosas, que pon como exemplo as reformas aplicadas noutros países como Francia. "Que bonifiquen os combustibles ou nos exoneren de pagar a seguridade social", propón o presidente queixándose da "inoperancia absoluta deste Goberno en todos os sectores".

Aínda así, Rosas mantén a esperanza na reunión prevista para este mércores de representantes do sector pesqueiro co ministro de Agricultura e Pesca, Luís Planas. Tras o encontro, está prevista unha xunta en liña de confrarías de toda España para valorar as propostas do ministro e decidir se manteñen o paro ou endurecen as súas medidas de presión.

O que teñen claro nos portos da ría de Pontevedra é que "non podemos saír a faenar para empatar ou perder, para iso é mellor estar amarrados. Necesitamos medidas xa, non podemos esperar tres meses porque estamos tocados, pero dentro de tres meses estaremos afundidos", rematou o presidente da Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra.

Segundo datos oficiais da Federación de Confrarías, o paro afecta a unhas 200 confrarías e 40.000 afiliados, case 9.000 deles son propietarios de embarcacións.