Apoio unánime do PP pontevedrés a Núñez Feijóo para liderar o partido en Madrid

Apoio de Ana Pastor á candidatura de Núñez Feijóo ao congreso do PP © PontevedraViva

Non hai dúbida no PP de Pontevedra. Alberto Núñez Feijóo debe ser o novo presidente do partido a nivel nacional. Así o están manifestando na xornada na que os afiliados deben apoiar a súa candidatura ao congreso no que se renovará a dirección da formación.

Desde primeira hora da mañá, cargos institucionais do PP pontevedrés, así como o resto de afiliados que se inscribiron nas primarias, acudiron á sede local do partido para mostrar o seu apoio a Núñez Feijóo e elixir os seus compromisarios para o conclave de Sevilla.

Entre outros, as personalidades que tiveron Pontevedra como punto de votación para estas primarias estiveron o portavoz municipal, Rafa Domínguez, a deputada autonómica Lupe Murillo ou o vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda.

Ana Pastor, actual vicepresidenta segunda do Congreso, tamén desde a cidade do Lérez, asegurou que "sin ninguna duda" Alberto Núñez Feijóo será "no solo el mejor presidente o uno de los mejores" que tivo o partido "sino el mejor presidente que va a tener España".

"Todo el partido está emocionado y estamos todos trabajando en la misma dirección", sinalou a dirixente popular, que se mostrou convencida de que deste congreso sairá un PP "muy unido" e que reforzará o seu papel como alternativa de goberno.

Despois da crise que experimentou o partido, na que segundo a vicepresidenta segunda do Congreso "lo más importante era preservar el partido", o PP sae "reforzado" e con "muchas ganas" de que se celebren eleccións xerais en España.

De Alberto Núñez Feijóo, Ana Pastor destacou a súa "gran experiencia" como xestor, que é unha persoa que "gana elecciones" e que "sabe formar equipos", que levou a que "la Galicia de hoy no es la misma que la de hace trece años".