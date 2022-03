A subida do combustible tamén amarra a frota: "ou temos propostas inmediatas ou o sector pesqueiro vaise a pique"

As protestas do sector do transporte polo elevado prezo do combustible tamén se fan extensivas a outro sector, o da frota pesqueira. Os barcos decidiron que amarrarán en todo o país ata o vindeiro mércores 23 de marzo, unha decisión que afectará a todos os portos das comarcas de Pontevedra, O Salnés e O Morrazo.

A decisión adoptárona o Comité Executivo e a Comisión Permanente da Federación Nacional de Confrarías de Pescadores, "de forma urxente e extraordinaria", pola " gravísima situación" que atravesa o sector pesqueiro derivado do aumento do prezo do combustible.

Acordouse na noite do venres e a frota seguirá amarrada ata a reunión que se manterá co ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas, o vindeiro mércores día 23 de marzo ás 17:00 horas.

Segundo datos oficiais da Federación de Confrarías, o paro afecta a unhas 200 confrarías e 40.000 afiliados, case 9.000 deles son propietarios de embarcacións.

O patrón maior de Burela e presidente da Federación Nacional de Confrarías, Basilio Otero, Basilio Otero lamentou que a frota pesqueira de España está a pasar un momento " gravísimo", por iso decidimos amarrar os nosos barcos en todo o país, ata que a reunión co ministro xa que "a sustentabilidade do sector pesqueiro agora mesmo está nas súas mans”.

O sector advirte que "ou temos propostas firmes, contundentes ou inmediatas ou o sector pesqueiro vaise a pique".