Mozos de Poio ensinarán ás persoas maiores a usar un teléfono móbil

Uns meses despois da súa primeira edición, que resultou todo un éxito, a Concellería de Benestar Social recupera 'Non hai móbil que se me resista'.

Esta actividade consiste en que varios mozos do municipio ensinen a persoas maiores a usar os seus teléfonos móbiles. A cita, totalmente gratuíta, terá lugar ma Casa Rosada o vindeiro martes 22 de marzo, ás 17.00 horas, e require de inscrición previa

As persoas interesadas en inscribirse deberán anotarse previamente chamando ao número de teléfono 986872401.

PROXECTO ‘CONTA COMIGO, PRECURSORA’

A concelleira de Igualdade, Silvia Díaz (Avante Poio), e a directora do Centro de Información á Muller (CIM), participaron este venres na inauguración do proxecto ‘Conta comigo, precursora’, unha iniciativa itinerante, dirixida ao alumnado de 2º, 3º e 4º de Primaria.

Os primeiros centros educativos en acoller a cita foron os de Viñas (San Salvador) e Espedregada (Raxó). Neste último participou todo o alumnado. O 25 de marzo será a quenda do CEIP Chancelas (Combarro), mentres que as sesións finalizarán o 4 de abril nos colexios Isidora Riestra (San Xoán) e Lourido (San Salvador).

Son sesións de contacontos musicados, que serán impartidos polos integrantes de Polo Correo do Vento, a través dos cales se dá a coñecer entre as crianzas as figuras de mulleres galegas que foron referentes e pioneiras en diferentes eidos.

Nas vindeiras semanas se desenvolverá no IES o proxecto #Desenrédate que fai referencia ás novas masculinidades e no empoderamento feminino.