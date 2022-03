Escapa da Policía Local para non ser detido por ir drogado nun coche sen seguro nin ITV

Un home de 33 anos foi detido pola Policía Local de Pontevedra tras unha persecución polo ámbito da Ponte das Correntes. Intentou fuxir das autoridades porque, como se comprobou posteriormente, ía drogado e conducía un coche que carecía de seguro e de ITV.

Ademais, o mozo tiña unha orde de afastamento en vigor sobre a muller que estaba con el, e con outras dúas persoas máis, dentro do coche.

O suceso rexistrouse o pasado 14 de marzo, contra as seis da tarde. Unha patrulla da Policía Local viu como un Peugeot 406 trataba de estacionar na Rúa da Barca. Tras notar a presenza dos axentes, o condutor abandonou a manobra e reiniciou a marcha, amosándose nervioso.

Mentres un dos axentes consultou na base de datos a documentación do vehículo, o seu compañeiro achegouse ao condutor con sinais luminosos para identificalo.

Nese momento, o coche retomou a circulación cun xeito brusco pola Avenida de Uruguay cara a Ponte das Correntes, facéndoo a gran velocidade e mesmo adiantando polo carril contrario.

Tras facer caso omiso dos sinais dos policías para que detivera a súa marcha, o condutor pasou por Domingo Fontán e Martín Códax, en dirección ao Vao, chegando case a arroiar un peón.

A fuga rematou no vial da Cros, unha estrada sen saída. Alí, os axentes lograron deter o vehículo e comprobaron que no interior había catro persoas, tres homes e unha muller.

O condutor recoñeceu que marchara porque non estaba en posesión do seguro e ademais tiña unha orde de afastamento da muller que estaba con el no coche. Ademais, levaba consigo pequenas cantidades de cocaína e marihuana.

A Policía Local tramitou contra el seis denuncias administrativas por carecer de seguro, non ter pasada a ITV, dar positivo na proba de drogas, conducir sen a autorización administrativa e pola posesión da cocaína e da marihuana.

A maiores, instruíronse dilixencias penais por condución temeraria con grave risco para os demais usuarios e por desobedecer unha orde de afastamento en vigor.