O CSIC inicia o proceso para rexistrar once variedades de oliveira autóctonas de Galicia, únicas no mundo e de interese comercial

O Consejo Superior de Investigaciones Científicas e a Fundación Juana de Vega concluíron a primeira fase dun estudo que se prolongou durante os últimos cinco anos e que conseguiu identificar ata vinte variedades autóctonas en Galicia, únicas no mundo. De todas elas, un total de once teñen interese comercial polo que o CSIC iniciou o proceso de rexistro para que sexan recoñecidas oficialmente a nivel internacional como únicas e diferentes a todas as existentes.

Seguidamente e en colaboración coa Xunta de Galicia, completarase o proceso de certificación de varios clons de cada unha destas variedades.

O valor científico deste traballo de investigación é amplo: descobre variedades descoñecidas ata o de agora, amplía a diversidade do patrimonio agrario común existente, evidencia que estas variedades están asociadas a unha zona de clima húmido - por tanto moi diferente ao resto das zonas olivareras do resto da península Ibérica e de Europa - e que fan de Galicia a zona olivareira máis occidental do continente; e abre un amplo campo de investigación para outros grupos, non só da Ciencia senón tamén das Humanidades.

Carmen Martínez Rodríguez, xefa do grupo de Viticultura, Oliveira e Rosa da Misión Biolóxica de Galicia explicou que "aínda que aínda pode aparecer algunha outra variedade autóctona e seguirase estudando, recolleuse practicamente toda a variabilidade olivarera existente en Galicia.

Chegados a este punto, é o momento de abordar outras fases do traballo, como a multiplicación de planta destas variedades a gran escala, o estudo do seu comportamento agronómico en diferentes zonas de Galicia, así como as características dos distintos aceites producidos. Os seus resultados permitirán constituír un sector olivarero sólido, capaz de ofrecer ao mercado un produto diferenciado e de alta calidade".

Os detalles deste traballo mostraranse amplamente na xornada técnica que se previu para o vindeiro xoves 24 de marzo nas instalacións da Misión Biolóxica de Galicia situadas en Salcedo, Pontevedra. As persoas interesadas en participar pódense inscribir na web da Fundación Juana de Vega.

O CSIC e a Fundación Juana de Vega financiaron este traballo cun importe superior aos 300.000 euros durante o últimos cinco anos. Durante este tempo, así como no futuro inmediato, os investigadores traballan en colaboración con olivareros a través da Asociación de Produtores de Aceite e Oliva de Galicia e con viveristas a través da Asociación de Viveristas do Noroeste.