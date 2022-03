A tensión recrúase na zona cero da folga do transporte en Pontevedra con novos ataques a camións

Camións parados y con rodas picadas no Campiño pola folga do transporte © PontevedraViva Camións parados y con rodas picadas no Campiño pola folga do transporte © PontevedraViva Camións parados y con rodas picadas no Campiño pola folga do transporte © PontevedraViva

É un dos polígonos máis activos da provincia, pero desde o luns parece un máis deses parques empresariais desérticos que poboan a xeografía española.

O Campiño é a zona cero da folga do transporte na comarca de Pontevedra, o movemento de camións nas naves está reducido á mínima expresión e nas zonas de aparcamento amontóanse camións parados, moitos deles coas rodas picadas, e condutores tan cansos como asustados esperando a que o conflito se solucione para regresar ás súas cidades de orixe, moitas delas fóra de Galicia e mesmo de España.

A acción dos piquetes informativos segue sendo moi activa neste polígono industrial desde o inicio da folga, tanto que camioneiros e empresas prefiren suspender a súa actividade por medo a represalias. De feito, nos aparcamentos permanencen aínda inmobilizados máis de cinco camións con varias das súas rodas picadas.

O último altercado tivo lugar na madrugada deste xoves. "Onte pola noite atopeime ao piquete, dixéronme que aparcase o camión e non descargase a mercadoría", explica o chofer da empresa Carrera que tiña previso deixar a súa carga nos almacéns Comasa.

"Fixen caso a todo o que me dixeron, fun durmir e de madrugada espertáronme os gardas de seguridade do polígono para dicirme que me raxaran a lona e picado dúas rodas", lamentaba esta mañá o condutor, natural de Ciudad Real, mentres esperaba por persoal da súa empresa para reparar os danos do seu camión.

Non é o único traballador afectado pola presión exercida por estes piquetes, outro condutor de orixe marroquí sufriu tamén consecuencias similares e outros moitos permanecen estacionados por medo. "Eu teño un cargamento de peixe conxelado pendente de descargar, calculo que gastarei uns 300 litros de combustible só en manter o conxelador en funcionamento", explica outro dos afectados. Nunha situación similar atópase un chofer grego que chegou esta semana a O Campiño, lugar no que se quedou atrapado polo estalido da folga sen poder deixar a súa mercadoría e sen saber cando poderá regresar, o mesmo que o ocorre a outro compañeiro de Huelva.

"Esta non é a solución, deben protestar contra o Goberno, que leven os camións á Moncloa", reclaman os traballadores que permanecerán nos seus vehículos "ata que os xefes dígannos que nos temos que ir".

Mentres tanto, a actividade nas empresas do maior parque empresarial da capital da provincia segue baixo mínimos. O movemento de camións pode contarse cos dedos dunha man, algúns tiveron que saír escoltados pola Garda Civil, outros puideron pasar libremente ao levar mercadoría (medicamentos) de primeira necesidade, mentres que outros asumen o risco de sufrir algún incidente por negarse a parar.

Os responsables das empresas afectadas prefiren non realizar declaracións e limítanse a confirmar que a folga empeza xa a afectar á súa actividade.

Mentres tanto, noutros puntos loxísticos da comarca a actividade mantense pero cun ritmo moito menor do habitual. É o caso do Porto de Marín, con moitas menos descargas que en xornadas normais, a fábrica de Ence, os almacéns de Froiz en Lourido ou no polígono industrial de Barro-Meis.

Esta folga está a afectar tamén ao consumidor final. Este xoves no mercado de abastos de Pontevedra había postos de venda baleiros e, nalgúns casos, menos produtos do habitual. con todo, os vendedores quixeron lanzar unha mensaxe de tranquilidade e animan aos clientes para seguir indo á praza porque "hai peixe e a bo prezo".