O Partido Popular pide a Formoso que "haga imperar la lógica" no PSOE de Pontevedra

O portavoz do grupo municipal do Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, pediu a intercesión do secretario xeral do PSdeG-PSOE Valentín Formoso, para que "haga imperar la lógica en la formación socialista pontevedresa".

A reacción do portavoz do PP Pontevedra xorde despois da Comisión de Réxime Interior celebrada este mércores na que os tres grupos municipais fracasaron no seu intento de acordar unha declaración institucional contra a guerra de Ucraína. Finalmente haberá dúas mocións que se debaterán no próximo pleno: unha acordada polos socios do Goberno local (BNG e PSOE) e outra que defenderán os populares.

Este xoves, Rafa Domínguez sinalou que na moción proposta polo PP condénase a invasión de Ucraína e "se defiende el papel de la Unión Europea y de la OTAN en el conflicto".

Domínguez espera que o secretario xeral dos socialistas galegos "haga entrar en razón a la formación local, que ya se ha convertido en la sucursal del BNG".

O portavoz do PP asegurou que "el PSOE de Pontevedra no tiene voz" e apuntou que "en privado" os socialistas "dicen estar en contra de las políticas del BNG para luego apoyarlos públicamente una y otra vez".

O portavoz do Partido Popular de Pontevedra afirmou estar "convencido" de que "gran parte de los socialistas no comparten la visión del PSOE pontevedrés", polo que lles pediu "que hagan entrar en razón a sus compañeros y así cambien el sentido del voto en el Pleno municipal del próximo lunes".

Sobre o BNG, Domínguez incidiu que se trata "de un partido radical, que ya vetó en Santiago, en el Parlamento gallego, una declaración institucional para condenar la invasión de Rusia a Ucrania".

Por último, dirixiron as súas críticas ao alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ao destacar que "pensábamos que Lores era más moderado", pero, para os populares "ha quedado patente que los nacionalistas de Pontevedra siguen la misma línea votando en contra de condenar la matanza de Putin, en contra de apoyar al pueblo ucraniano y en contra de la acción de la UE y las democracias occidentales", rematou o portavoz do PP pontevedrés.