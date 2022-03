Anuncian cortes de luz durante o sábado 19 en Moraña

O Concello de Moraña alerta os residentes de que o Grupo Naturgy anunciou de que durante o sábado 19 de marzo rexistraranse cortes na subministración do servizo eléctrico.

Os cortes de luz produciranse entre as 05.00 e as 07.00 horas, período no que se realizarán traballos de mantemento e de desenvolvemento da rede eléctrica a cargo de operarios da empresa.

As zonas afectadas son Aldea da Fonte, entre o número 1 e o 6; Grixó, entre o número 1 e o 17; Lamas, no número 44; Balboa, entre o número 7 e o 12; A Peroxa, no número 1; Silvoso; entre o número 1 e o 16, ademais do 19; e Souto, entre o 1 e o 8; entre o 13 e o 52, e tamén no 99.

O Concello indica á cidadanía que aquelas persoas que precisen dalgunha aclaración poden solicitala no teléfono 900.333.999.