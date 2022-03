Os taxistas de Sanxenxo non poderán vestir chándal, camisetas de tirantes, chanclas nin pantalón curto

Os 27 taxistas que teñen actualmente licencia para traballar no termo municipal de Sanxenxo terán que rexerse a partir de agora por un novo regulamento que se aprobará o próximo 28 de marzo no pleno municipal.

Esta normativa, defenden desde o goberno municipal, actualizarase ao entender que está "obsoleta" e que debe adaptarse á lexislación autonómica.

Este regulamento fixa oito paradas de taxis no municipio, situadas no porto deportivo, a rúa Vidal Rocha, a estación de autobuses, o centro de saúde de Baltar, a praza de abastos de Portonovo, a rúa Rafael Picó, a praza pública de Vilalonga e A Revolta.

Entre outros puntos, o texto fixa a documentación requirida a cada taxista e as modalidades na contratación do servizo, na que se inclúe a chamada na vía pública, ata o de agora non recollida, así como o máximo de prazas que pasa de 7 a 9 segundo o modelo de vehículo.

En canto á vestimenta, a nova ordenanza recolle que queda prohibida a utilización por parte dos condutores, durante a prestación do servizo, o uso de chándal, roupa de deporte, camisetas de tirantes, chanclas ou pantalóns curtos.

O obxectivo desta medida, segundo o Concello de Sanxenxo, é "coidar a imaxe do servizo que se presta tanto a veciños como a visitantes ao longo do ano".

O concelleiro de Obras e Servizos, Óscar Vilar, xa trasladou a todos os autopatronos que traballan no municipio os requisitos que deberán cumprir a partir de agora.