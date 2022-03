Segunda xornada de protesta na Misión Biolóxica de Galicia contra a reforma da Lei da Ciencia

Persoal da Misión Biolóxica de Galicia, ubicada na parroquia pontevedresa de Salcedo, sumouse este mércores á segunda xornada de protesta organizada a nivel estatal en centros investigadores contra a reforma da Lei da Ciencia.

A primeira protesta realizouse o pasado mércores e este 16 de marzo repetiron nunha xornada na que as reivindicacións lograron "cada vez máis apoio" por parte do persoal técnico e de xestión e tamén do persoal investigador.

Desde o propio centro pontevedrés sinalan que a nivel estatal prepáranse protestas dende todos os centros e que eles continuarán coas súas mobilizacións semanais e tamén a nivel virtual.

Ademais, están dispostos a dar un paso máis e levar a as súas protestas ás portas da Subdelegación do Goberno en Pontevedra e tamén aos centros do CSIC de toda Galicia de forma conxunta.

O obxectivo destas protestas é reclamar que a nova norma contemple a Carreira Profesional para o persoal técnico e de xestión, dunha maneira similar a que xa recoñece a propia lei para o persoal investigador.

Tal e como lembran desde a Misión Biolóxica de Galicia, este persoal é "maioritario" en moitos centros de investigación públicos e responsable das tarefas de xestión e apoio aos investigadores. "Son realmente as mans da ciencia", sinalan, e "as persoas que fan posible o funcionamento dos proxectos".

Consideran que o feito de que este persoal non vexa recoñecida a súa Carreira Profesional no ámbito da Lei da Ciencia é "totalmente discriminatorio".