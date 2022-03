Membros da comunidade universitaria maniféstanse contra a guerra de Ucraína

Lectura do manifesto contra a guerra de Ucraína na facultade de Ciencias da Educación e do Deporte © Raquel Currás Martínez Membros da comunidade universitaria asistindo ao acto © Raquel Currás Martínez

A facultade de Ciencias da Educación e do Deporte da Universidade de Vigo, como membro da Rede do Plan de Escolas Asociadas (PEA) da UNESCO, realizou na mañá deste mércores 16 de marzo a lectura dun manifesto en contra da guerra de Ucraína.

A través deste escrito realizado pola coordinadora española da PEA, Luisa Márquez, pretenden mostrar o seu rexeitamento a todos os ataques armados, facendo fincapé no caso de Ucraína polos últimos sucesos acontecidos no país.

Durante o acto, ao que foron convidadas todas as persoas da comunidade universitaria, recordaron o seu carácter simbólico. "Aínda que as nosas palabras non sexan escoitadas por quen pode acabar con esta guerra, o noso compromiso cos valores da UNESCO impídenos quedar en silencio na nosa impotencia" declaraban ao comezo.

Ao longo do discurso, destacaron a situación das persoas ucraínas menores de idade, sinalando que se lles están a arrebatar todos os seus dereitos, como a educación, a liberdade, a saúde, o xogo e ata a familia. Ademais, lamentaron o trauma que o conflito bélico lles causará para o resto das súas vidas.

Como peche final, unha estudante recitou un poema escrito por unha docente da facultade, Elvira Riveiro Tobío, baixo o nome 'Basta'. Nos seus versos volveuse a criticar todo tipo de violencia para logo rematar agradecendo "ás palabras plantadas nas landas da paz".