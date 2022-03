Detidos tres membros dun grupo itinerante especializado en roubos en vivendas

Material empregado polo grupo criminal para entrar nos domicilios e cartos incautados © Policía Nacional

Axentes da Policía Nacional detiñan tres persoas, de orixe xeorxiana, que formaban parte dun grupo especializado na realización de roubos en domicilios.

Os detidos abrían as portas utilizando técnicas como a denominada "bumping", que consiste en introducir unha chave que se golpea para facer saltar os pistones da fechadura. Tamén empregaban o "ganzuado", sistema habitual dos cerralleiros.

Con esta intervención policial, esclarecéronse seis roubos cometidos en vivendas de Pontevedra (2); Vigo (1); e Madrid (3), segundo informan desde a Policía Nacional. En Pontevedra, os roubos rexistrados foron na rúa Rodríguez Seoane, onde os delincuentes realizaron un rexistro total do domicilio e tiraron con todo o que había na casa pero non levaron botín; e na Avenida de Vigo onde retiraron xoias valoradas en 4.860 euros, ademais de 400 euros en efectivo

Laa investigación iniciábase unha vez que os axentes identificaron dous homes que circulaban nun vehículo con matrícula francesa polo distrito madrileño de Usera. Detiñan a un deles por un presunto delito de falsidade documental ao portar un permiso de conducir ucraíno falso. A continuación, as indagacións mostraron a posibilidade de que o home identificado realizase roubos con forza en domicilios. Os axentes comprobaron que cometeran polo menos tres roubos con forza en domicilios de Galicia e, posteriormente, constataron outras tres actuacións na cidade de Madrid durante o mes de febreiro.

Segundo a investigación policial, estes feitos non eran illados, senón que tiñan relación entre eles e foran cometidos polo mesmo grupo criminal, de carácter itinerante e formado, polo menos, por tres persoas. Contaban cunha estrutura operativa e unha clara repartición de tarefas.

GRUPO ESPECIALIZADO

O "modus operandi" que empregaban consistía na realización dun marcado previo nas portas das vivendas seleccionadas. Colocaban entre o marco e a porta un cordón adhesivo, practicamente imperceptible, tipo pegamento. Tamén utilizaban testemuños de plástico transparente ou papel. Desta forma se as vítimas abrían as portas, estes materiais desprendíanse. Con este método, os presuntos delincuentes asegurábanse de que as vivendas estaban baleiras no momento do roubo.

Ao pasar uns días, regresaban aos domicilios con marcas e un dos membros da banda chamaba ao teléfono do portal, mentres outros vixiaban polo interior da leira co obxectivo de detectar a presenza dos inquilinos achegándose á porta para ver se escoitaban ruídos no seu interior.

Un dos integrantes do grupo realizaba funcións de vixilancia nas inmediacións dos domicilios que ían ser asaltados durante os días previos. En caso de presenza policial, de veciños ou das propias vítimas alertaba aos compañeiros.

Un elemento común nestes roubos investigados se que os detidos pechaban con voltas as fechaduras ao saír, unha vez que levaban o botín. Esta acción demostra, segundo a Policía, o alto nivel de especialización e coñecementos de cerrajería. Desta forma, na maioría dos roubos cometidos non se apreciaban danos nas fechaduras. Isto dificultaba a detección dos asaltos ata que os residentes regresaban ao domicilio. Tamén utilizaban calcetíns e outras pezas nas mans para evitar deixar pegadas nas vivendas.

A principios de febreiro, os investigadores estableceron un operativo coa detención dos tres integrantes do grupo. No rexistro realizado, os axentes interviñéronse numerosas ferramentas, material específico para a apertura de portas como ganzúas, chaves mestras, testemuñas de plástico, pegamento e roupa utilizada para a comisión dos roubos. Tamén se localizaron terminais móbiles con tarxetas de prepago e diñeiro en efectivo que fora subtraído dos domicilios.

Os tres individuos foron postos ao dispor da autoridade xudicial, que decretou o seu ingreso en prisión.