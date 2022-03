A Lama amplía un camiño e mellora a evacuación da agua da choiva nas Chozas

Operarios do Concello de A Lama acometen labores de mellora, ampliación e canalización dun camiño nas Chozas que presentaba serios deterioros producidos pola acción das augas procedentes das choivas e das escorrentías.

Atendendo ás demandas veciñais, a brigada de obras municipal procedeu a ampliar o vial ao tempo que construiu un sistema de recollida e canalización de augas pluviais a través de tubaxes ao aire libre a base de formigón armado.

Para realizar eses labores, os operarios tiveron que picar a man varias metros de laxes para permitir canalizar axeitadamente as augas pluviais ao tempo que se establecía un forxado que aguantara a nova canalización que foi habilitada.

Con esta intervención da brigada de obras o Concello da Lama pretende dar resposta a unha demanda veciñal transmitida a través da Asociación de Veciños da Escuadra que agora se resolve a través do investimento de fondos municipais procedentes do remanente de tesourería logrado durante o exercico económico do pasado ano.

Segundo o alcalde, Jorge Canda, “con esta actuación damos resposta a unha petición veciñal e melloramos a vertebración interior da amplia rede de camiños municipais dos que dispón o concello ao longo de todo o territorio. Con esta obra esperamos corrixir os problemas que producían as augas pluviais e que provocaban serias molestias aos veciños que usan este camiño”, indicou o rexedor.