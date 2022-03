Cubela esixe a Carmela Silva que deixe de usar a Deputación como plataforma de confrontación política

O voceiro do grupo provincial do Partido Popular, Jorge Cubela, esixe a Carmela Silva "que deixe de usar a Deputación de Pontevedra como plataforma de confrontación política".

Cubela sae ao paso das manifestacións da presidenta e o vicepresidente da Deputación, Carmela Silva e César Mosquera, que o pasado venres en rolda de prensa denunciaron o "caciqueo" da Xunta ao beneficiar de maneira "partidista" aos concellos gobernados polo PP.

Silva e Mosquera criticaron "a forma de actuar da Xunta porque é intolerable" xa que "está a asinar convenios a dedo e atendendo á cor política".

Este luns o voceiro provincial do PP pediulle a Carmela Silva "que dea explicacións pola trama corrupta para enchufar á súa cuñada".

Ademáis Cubela sinalou que "o nerviosismo da presidenta provoca que xa confunda a sala de prensa do Pazo provincial coa sede do PSOE" e engadiu que "as acusacións ao Goberno galego son unha cortina de fume" e que "a estratexia de escapismo de Carmela Silva sempre é o mesmo, culpar á Xunta e ao PP".