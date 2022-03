A Semana Santa botará a andar o 21 de marzo coa lectura do pregón a cargo de Leoncio Feijoo

Basílica de Santa María a Maior © Juan Mejuto Cartel do pregón dla Semana Santa 2022 © Junta Coordinadora de la Semana Santa

A Xunta Coordinadora da Semana Santa de Pontevedra comeza a preparar os actos da celebración deste ano 2022. Para quentar motores, os organizadores anunciaron xa as datas dos tradicionais actos previos.

A lectura do pregón da Semana Santa terá lugar o día 21 de marzo no Salón Nobre do Liceo Casino ás 20.30 horas. Será pronunciado polo escritor e investigador pontevedrés Leoncio Feijoo Lamas.

O día 2 de abril, ás 20 horas na Basílica de Santa María a Maior, celebrarase a habitual misa da Xunta Coordinadora en recordo dos membros da xunta e confrarías falecidos.

Ambos os actos serán celebrados en estrito cumprimento dos protocolos sanitarios e de aforo, existentes no momento da celebración.