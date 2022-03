Xornadas de portas abertas no Centro de Recursos Educativos da ONCE

© CRE ONCE

Entrada ao centro de recursos educativos (CRE) da ONCE © Mónica Patxot

O Centro de Recursos Educativos da ONCE en Pontevedra celebra, do 15 ao 18 de marzo, as súas xornadas de portas abertas destinadas ao alumnado de primeiro a sexto de Educación Primaria. Serán 350 visitantes de diferentes centros educativos.

Para este evento, o CRE da ONCE preparou unha exposición de material didáctico e tecnolóxico, con materiais e equipos representativos da aula de tiflotecnoloxía e maquetas. Durante a visita poderán coñecer o funcionamento e utilidade destes materiais.

Haberá tamén un taller de braille para mostrar a importancia que ten este sistema de lectoescritura para que as persoas cegas accedan á cultura, a información, a comunicación, o lecer ou a necesidades da vida diaria cotiá.

Un taller de técnica guía mostrará ao alumnado que participe nestas xornadas como interactuar cunha persoa cega e como guiala. O coñecemento destas técnicas permite poder acompañar a unha persoa cega de forma correcta e sen que se produzan inconvenientes.

Finalmente, mostrarase o proceso de adaptación de libros braille, un servizo que a ONCE ofrece ás persoas afiliadas e que, no terreo educativo, permite ao alumnado cego ter acceso aos seus libros de texto ou aos seus apuntamentos para seguir con normalidade as clases.

O Centro de Recursos Educativos da ONCE en Pontevedra proporciona servizos educativos de calidade para dar resposta ás necesidades educativas, derivadas da cegueira ou baixa visión, dentro do seu ámbito xeográfico, complementando o labor dos centros educativos con alumnos con cegueira ou deficiencia visual, desde o momento da súa detección, en todos os niveis e etapas educativas, así como atende e apoia ás súas familias e aos centros aos que asisten, a través de recursos persoais e materiais especializados.