A celulosa Naturcell de Ence transfórmase en bolsas de té sostibles e compostables

Bolsa de té feita coa celulosa Naturcell producida en Ence Pontevedra © Terranova Papers

Unha xestión sostible dos recursos forestais contribúe a que o mercado poida dispoñer de produtos respectuosos fabricados con criterios ambientais. Neste contexto, a chamada economía verde abarca, tanto ás grandes producións de pasta de papel para a industria transformadora como a celulosa para prover a todos os ámbitos de consumo, desde o sistema sanitario ata os fogares, pasando pola restauración, a hostalería e unha infinidade de empresas de servizos.

A sociedade demanda modelos de produción baseados no aproveitamento responsable dos recursos naturais. Unha necesidade á que dá resposta a bioeconomía, coa súa contribución imprescindible á loita contra o cambio climático e como axente xerador de emprego estable e riqueza.

O sector forestal contribúe ao fomento da economía verde e circular

Neste escenario, o sector forestal contribúe ao fomento da economía verde e circular. Na cadea de produción responsable e respectuosa co medio, Ence, compañía líder en produción de celulosa sostible e en xeración de enerxía eléctrica renovable con biomasa, é un bo exemplo.

Este compromiso coa sustentabilidade de Ence esténdese a toda a cadea de produción e alcanza a un gran número de empresas das que as súas biofábricas son provedoras. A celulosa producida na biofábrica de Pontevedra chega, entre outros, ao Grupo Miquel y Costas, que desenvolveu unhas bolsas de té sostibles a partir da celulosa Naturcell de Ence.

COMPROMISO COA ECONOMÍA VERDE

A través desta alianza, Ence e o Grupo Miquel y Costas, corporación empresarial líder na fabricación de papeis especiais cunha dilatada experiencia de case tres séculos e presenza en máis de 130 países, son partícipes e protagonistas deste impulso verde á economía.

Deste xeito, a celulosa Naturcell producida na biofábrica de Pontevedra atópase no mercado internacional das bolsas de té, da man do Grupo Miquel y Costas, a través da súa filial Terranova Papers.

"Terranova é unha empresa comprometida co medioambiente. As nosas materias primas e os nosos procesos respectan os protocolos ambientais. Somos conscientes da importancia de previr a contaminación dos bosques e a auga que provocan as nosas actividades. Por iso traballamos con materiais e procesos que garanten que os produtos que fabricamos para os nosos clientes sexan responsables desde un punto de vista ecolóxico", declara a compañía na súa páxina web. Terranova Papers fornece un produto con altos estándares de sustentabilidade e compostable para o que ademais, prosegue, "utilizamos fibras de madeira con certificación" cunha xestión dos bosques "social e ambientalmente responsable".

A celulosa de eucalipto de Naturcell producida en Pontevedra achega un valor esencial ao produto: a sustentabilidade

A celulosa de eucalipto de Naturcell producida en Pontevedra, que compón as innovadoras bolsas de té non termoselables de Terranova Papers, achega, polas súas excepcionais características, un valor esencial ao produto, que o consumidor final valora: a sustentabilidade. Trátase dunha pasta de papel non branqueada en cuxo proceso produtivo reduciuse o uso de auga, madeira, produtos químicos e enerxía, para proporcionar aos seus clientes un aliado co que desenvolver produtos máis responsables e avanzados.

A celulosa Naturcell de Ence é a primeira en dispoñer dunha Declaración Ambiental de Produto (DAP ou EPD, Environmental Product Declaration, polas súas siglas en inglés) para celulosa, un programa para declaracións ambientais no que se identifican e se reportan os impactos ambientais do produto en base a unha Análise de Ciclo de Vida (ACV), desde a súa produción ata a súa entrega ao cliente.

Na celulosa Naturcell, enmarcada dentro da liña de produtos diferenciados Ence Advanced, Terranova Papers achou un produto que garante un menor uso de recursos na súa produción, e que, por proximidade, supón unha menor pegada de carbono no seu transporte, unha produción máis sostible e unha subministración máis segura.