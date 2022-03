Semana de alternancia de nubes e claros nas Rías Baixas

Imaxe recollida da cámara de Meteogalicia na Illa de Ons na tarde deste domingo 13 de marzo © Servizo de Meteogalicia

A tarde do domingo 13 deixou choivas localmente intensas con vento do suroeste con intervalos fortes na franxa atlántica. Unha situación que irá cambiando ao longo da semana.

O luns, as Rías Baixas situaranse nunha zona intermedia entre as altas presións que permanecen nos Azores e as baixas presións ao suroeste de Portugal, segundo informa o servizo de Meteogalicia. O ceo durante esta xornada presentará unha alternancia de nubes e claros con posibilidade de precipitacións na zona este de Galicia. As temperaturas pasarán a moverse entre os 6 e os 18 graos, cun ascenso lixeiro. O vento soprará do nordés, con intervalos fortes no norte das Rías Baixas.

Durante o martes 15, a situación intermedia de Galicia entre as altas e baixas presións manterase con inestabilidade atmosférica. O ceo presentarase parcialmente nubrado sen descartar chuvascos a medida que avance o día. As temperaturas ascenderán entre lixeira e moderadamente. As mínimas situaranse en 8 graos e as máximas alcanzarán os 20. O vento soprará frouxo do nordés en xeral, con intervalos máis intensos na zona das Rías Baixas.

Unha borrasca situada no sur peninsular e as altas presións sobre Azores permitindo un corredor de ventos do norte favorecerá a aparición dunha borrasca durante o mércores. O ceo manterase parcialmente cuberto con precipitacións en gran parte de Galicia. As temperaturas oscilarán entre os 9 e os 15 graos, sufrindo as máximas un notable descenso. O vento soprará forte de compoñente norte con refachos moi fortes nas zonas de costa e nos puntos altos.

O xoves fará presenza, de maneira lenta, a influencia anticiclónica e descenderán as posibilidades de choiva a partir do venres.