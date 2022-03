Roza e limpeza na PO-308, entre Sanxenxo e A Lanzada

Durante esta terceira semana de marzo, a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade ten previsto executar os traballos de limpeza e roza nas marxes da vía autonómica PO-308, no tramo que une o núcleo urbano de Sanxenxo e a praia da Lanzada.

A actuación, segundo informa a Xunta de Galicia, centrarase no acondicionamento e coidado da zona verde do dominio público vial. A empresa pública Seaga é a encargada de acometer estas tarefas.

A Consellería indica que este tipo de accións axudan na prevención de incendios, ao eliminar especies pirófilas e, ao mesmo tempo, dáse cumprimento á Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, que establece a rotura da continuidade horizontal e vertical de biomasa, de forma que as estradas actúen como devasas.

Ademais, desde a Xunta inciden en que este control da vexetación tamén axuda a mellorar a seguridade viaria evitan que as especies invadan as beirarrúas e as beiravías, facilitan o tránsito de peóns e de ciclistas. Ademais, búscase con este operativo mellorar a visibilidade dos usuarios da vía.