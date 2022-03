Toni Nadal, Emilio Duró, Elsa Punset e Mario Alonso Puig veñen a Pontevedra co I congreso Atlantic Meet

Río Lérez fronte ao Pazo da Cultura © PontevedraViva Cartaz do I Congreso Atlantic Meet © Concello de Pontevedra

Chega ao Pazo da Cultura de Pontevedra o Atlantic Meet, un congreso para "potenciar as relacións e o crecemento empresarial dunha forma adaptada ao século XXI, pero sen perder os valores de proximidade que tiveron éxito no pasado".

Entre os días 12 e 13 de maio relatores da talla de Toni Nadal, Emilio Duró, Elsa Punset e Mario Alonso Puig virán á Boa Vila para compartir a súa experiencia con aquelas persoas, sexan traballadores privados ou públicos, autónomos ou empresarios, que desexen fomentar vínculos, formarse, facer contactos, gañar visibilidade e desfrutar.

As xornadas centraranse en relatorios de primeiro nivel e de mesas redondas con temas de actualidade, pero tamén haberá con espazos para realizar comunicacións dos seus proxectos e empresas e de diversas actividades 'satélite' de lecer arredor do mesmo: roteiros turísticos, unha ruta de tapas pola cidade e un cóctel-concerto.

A concelleira de Promoción Económica e Turismo, Yoya Blanco, destacou que con estas ponencias buscarán "potenciar o networking empresarial e crear espazos de formación, ao tempo que se optimiza o turismo local, aunando lecer, relacións, economía colaborativa e circular e iniciativas exitosas".

As actividades en torno ao congreso comezarán o 9 de maio cunha formación en habilidades directivas que se desenvolverá durante toda esa semana (ata o 13 de maio) e na que se abordarán aspectos como a comunicación, o liderado, a xestión emocional e de equipos, o márketing e venda ou a confianza.

O curso terá unha duración dunhas 18 horas nas que tamén están incluídas actividades de networking y un proceso de psicoloxía empresarial co que poderán continuar a súa mellora e desenvolvemento persoal.

Ademais haberá mesas redondas con temas actuais e de interese, como a internacionalización a través do Camiño de Santiago ou a economía circular, e espazos de exposición no que as empresas terán a oportunidade de presentar os seus proxectos.

Yoya Blanco avanzou que "dentro do congreso haberá pinchos networking, cafés de empresarios e comidas para establecer relacións con outros participantes" destacando as "importantes sinerxías turísticas xeradas arredor deste tipo de congreso, que permitirá promover e poñer en valor a oferta hostaleira e culinaria da Capital Gastro mediante unha ruta gastronómica prevista para o día 13 de maio e outros roteiros pola cidade e o seu contorno".

As entradas para asistir ao I Congreso Atlantic Meet estarán a venda a partir do venres 18 de marzo na páxina web do evento. Nese enlace, ademais, pódese consultar calquer tipo de información acerca do congreso.