A Xunta concedeu máis de 40.000 euros para a mellora das oficinas municipais de Sanxenxo

Visita á mellora das oficinas municipais de Sanxenxo © Xunta de Galicia

A directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, e o delegado territorial da Xunta de Pontevedra, Luis López, visitaron este venres as melloras levadas a cabo no acondicionamento do baixo para ampliación das oficinas municipais do Concello de Sanxenxo, que contou cunha axuda da orde de infraestruturas de uso pública de máis de 40.000 euros.

A directora xeral explicou que o baixo conta con todas as instalacións e servizos, xa que foi acondicionado para as necesidades municipais, para albergar algún dos seus servizos, sendo necesario a dotación de máis despachos, a conexión do baixo co edificio principal do Concello, así como renovar e rematar parte das instalacións para adecualas ás novas necesidades.

Natalia Prieto incidiu que estas melloras e ampliación da casa consistorial redunda en beneficios para os veciños xa que, segundo explicou o alcalde, Telmo Martín, as propias oficinas municipais estaban quedando pequenas para levar a cabo toda a carga de traballo nos distintos departamentos, e así, con esta ampliación se axilizan e melloran os trámites municipais.

Nesta mesma liña, Natalia Prieto destacou o compromiso da Xunta por manter o apoio que precisan os municipios para levar a cabo actuacións que contribúan a mellorar a calidade dos seus veciños No caso do concello de Sanxenxo, o investimento do Goberno galego nos últimos anos en actuacións en infraestruturas, mellora ambientais, adecuación de parques infantís, restauración ambiental dos xardíns do Pazo de Quintáns, mellora medioambiental e do alumeado público do parque punta Vicaño, ou a semipeatonalización do paseo da praia de Silgar, entre outros.