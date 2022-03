Malestar entre os usuarios do Instituto de Neuro Rehabilitación de QuirónSalud de Poio pola falta de logopeda

Máis de tres meses sen poder recibir recibir a atención especializada dun especialista en logopedia leva un menor pontevedrés pola falta de profesionais no Instituto de Neuro Rehabilitación QuirónSalud de Poio, centro ao que o paciente foi derivado polo Sergas. É a situación que padecen numerosos pacientes e que denunciou a nai do menor afectado a través dunha reclamación ante a Xerencia do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

O pequeno padece un trastorno no fala e levaba tres anos recibindo tratamento cunha progresión satisfactoria. Con todo, o logopeda que levaba o seu caso causou baixa en antigo hospital da Mercé sen que a dirección do centro o suplira con outro profesional. Desde o mes de decembro, el e outros moitos pacientes observan con inquietude como as súas citas atrásanse sen saber cando poderán volver ser atendidos e vendo como os seus trastornos volven agravarse.

"Ao meu fillo menor de idade fóronselle canceladas as sesións de logopeda por parte de QuirónSalud o 28 de decembro do 2021 alegando o fin de contrato da logopeda e que en breve incorporaríase outro", expón a afectada no escrito presentado por Rexistro #ante o Sergas. No mesmo, engade que "a día de hoxe seguimos sen noticias de cando se poderá incorporar ás sesións de logopeda tan importantes para o menor de idade", remata.

O paciente, de só seis anos de idade, foi derivado a este centro de titularidade privada porque o Sergas carece de profesionais suficientes nos seus planteis. Nos centros públicos son atendidos os pacientes que presentan cadros máis graves, mentres que os demais son derivados a centros concertados como o de QuirónSalud.

Por todo iso, tanto a nai do menor afectado como os proxenitores doutros pacientes na mesma situación móstranse moi preocupados pola falta de solucións. Mentres tanto, asisten impacientes ao retroceso que están a padecer os pacientes ante un trastorno que afecta gravemente á súa capacidade comunicativa e de socialización. Se a situación se mantén, non descartan tomar outro tipo de medidas, como denuncias ou protestas na vía pública.

Desde o centro sanitario evitan facer declaracións sobre este asunto.