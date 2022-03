Gadis inicia unha recadación de fondos da man de Unicef para axudar a Ucraína

Gadis inicia unha recadación de fondos da man de Unicef para axudar a paliar a situación que atravesan 7,5 millóns de nenos en Ucraína.

Súmanse todos os puntos de venda da compañía. Desde este venres, día 11, e ata o 31 de marzo, os clientes poden realizar a súa doazón nas caixas dos supermercados cunha achega mínima de 1 euro. Para visibilizar esta colaboración e reforzar a información aos clientes, todos os puntos de venda dispoñerán de carteis e outros elementos para concienciar desta situación de emerxencia.

A organización de axuda internacional a favor da infancia lembra que, con só 1 euro, poden fornecer auga potable a 3 nenos durante un mes nunha situación de emerxencia como a que atravesa Ucraína, por iso é polo que tanto Unicef como Gadis fagan un chamamento á solidariedade.

A directora de Marketing de GADISA retail, Melisa Pagliaro, ha expliaco que "somos aliados de UNICEF desde fai case tres décadas porque compartimos valores. Desde Gadis tamén defendemos os dereitos dos máis vulnerables e queremos contribuír a mellorar as súas condicións de vida".

Gadis colabora de forma ininterrompida desde hai 29 anos con UNICEF. En todo este tempo, a súa cooperación permitiu axudar a máis de 300.000 nenos en situación de vulnerabilidade a través de vacúas, tratamentos contra a desnutrición e acceso a auga potable.

Así mesmo, en plena pandemia durante o 2021, a compañía sumouse ao mecanismo COVAX, unha estratexia que posibilitou o envío de 150.000 vacinas contra a COVID a países desfavorecidos.

A solidariedade é un dos eixos estratéxicos do programa de Responsabilidade Social Corporativa da compañía, no marco do cal se engloba a campaña de axuda a Ucraína e no que están previstas novas accións con UNICEF durante o 2022.