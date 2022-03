O amarre da frota, "inevitable" pola alza do prezo dos combustibles

O presidente da Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra, José Manuel Rosas, advirte que o amarre da frota pola alza do prezo dos combustibles é "inevitable" porque o custo do gasóleo, fundamental para a actividade pesqueira, "é insoportable e inasumible".

"Estamos a aguantar pero estamos xa ao límite", sinala Rosas, que afirma que os barcos están a pagar hoxe o litro de gasóleo a 1,18 euros cando, hai apenas un mes, estaba en 0,65 euros, o que provoca que "todo está moi complicado".

As cotas de captura que impón a administración impídelles ademais que "aínda que queiramos pescar máis para compensar os gastos, non podemos facelo", lembra o presidente dos depósitos de Pontevedra, que se lamenta que "chove sobre mollado".

José Manuel Rosas afirma que, nestes momentos, é o temporal o que ten amarrado a parte da frota, pero insiste en que "a xente está a dicir que hai que parar" e así o estudará este sábado o comité executivo da federación galega de confrarías.

Outro dos motivos que inclina aos pescadores a non saír a faenar é que, tamén relacionado co custo do combustible, "se para todo o transporte, o mercado local non sería capaz de absorber toda a produción que levamos aos portos".

O presidente provincial das confrarías pontevedresas, tras mandar unha mensaxe de ánimo ao pobo ucraíno, sentencia que esta "guerra inútil" impulsada por Rusia "non só vai levar á ruína a un país libre, senón que vai arrastrar a moitos empresarios en todo o mundo".